Au cours des dernières années, la Chine a considérablement intensifié ses efforts pour développer des technologies et des stratégies destinées à contrer la menace potentielle posée par les satellites américains. Voici un aperçu chronologique de ces développements.

2021 : Menace grandissante et course aux armements dans l'espace

En 2021, les responsables et experts américains ont mis en garde contre les risques d'une course aux armements dans l'espace, les principaux adversaires des États-Unis, tels que la Chine et la Russie, menant constamment des attaques contre des satellites américains. Le général David Thompson, premier vice-responsable des opérations spatiales de la Force spatiale américaine, a déclaré que les menaces augmentaient chaque jour et que la Chine et la Russie menaient une guerre constante contre les États-Unis dans l'espace. Les attaques étaient principalement non cinétiques, comme des lasers, des brouilleurs de radiofréquences et des cyberattaques.

Octobre 2022 : La Chine développe des armes anti-satellites

En octobre 2022, le média chinois Asia Times a rapporté que les forces armées chinoises travaillaient sur une tactique permettant de neutraliser plusieurs constellations de satellites ennemis utilisées pour soutenir des conflits militaires. Cette tactique avait été mise en œuvre par le Northwest Institute of Nuclear Technology, un institut de recherche dirigé par les forces de sécurité chinoises. Les simulations ont montré que des satellites pourraient être détruits avec une ogive de 10 mégatonnes si elle explosait à une altitude de 80 km.

Avril 2023 : La Chine s'attaque au contrôle des satellites ennemis

En avril 2023, il a été révélé que la Chine construisait des armes informatiques pour prendre le contrôle des satellites ennemis en cas de conflit. La Chine cherche à développer des moyens d'exploiter ou de pirater les satellites ennemis pour contrôler l'information. Ces développements ont été révélés grâce à la fuite de documents classés secret-défense par un militaire américain. La Chine développe également un procédé plus ambitieux pour imiter les signaux reçus par les satellites, permettant de les contrôler ou de les saboter à des moments stratégiques. (En savoir plus)

La Chine a intensifié ses efforts pour développer des technologies et des stratégies afin de contrer les satellites américains et protéger ses intérêts dans l'espace. Les responsables américains sont conscients de cette menace croissante et travaillent également pour renforcer leur propre présence et capacités spatiales. Cette course aux armements dans l'espace souligne l'importance croissante des technologies spatiales pour la sécurité nationale et la stabilité internationale.