Dans une récente interview avec Oprah Winfrey pour "The Light Podcast", l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a partagé quelques réflexions intéressantes sur la façon dont elle et son mari, Barack Obama, expriment leur amour l'un pour l'autre différemment. Michelle a expliqué que, tandis que Barack est plus porté sur l'affection verbale et physique, elle préfère les actes de service et le temps de qualité passé ensemble. Michelle Obama a expliqué que la façon dont ils montrent leur amour est influencée par leur éducation respective.

Alors que Barack et sa famille vivaient loin les uns des autres et devaient exprimer leur amour à distance, Michelle a grandi entourée de sa famille élargie et considère que la présence est une expression d'amour. Elle a déclaré : "J'ai grandi avec tout le monde à moins de huit pâtés de maisons l'un de l'autre... Donc, pour moi, l'amour se manifestait ainsi. C'était comme, 'Ouais, ouais. Arrête de m'embrasser. Fais simplement la lessive.'"

Les cinq langages de l'amour, créés par le conseiller conjugal Gary Chapman en 1995, classent les différentes manières dont chaque personne souhaite recevoir de l'amour : les paroles d'affirmation, les actes de service, les cadeaux, le temps de qualité et le toucher physique. Selon Michelle, Barack a tendance à préférer les paroles d'affirmation et le toucher physique, tandis qu'elle-même privilégie les actes de service et le temps de qualité.

Au cours de l'interview, Michelle Obama a également abordé d'autres défis qu'elle a rencontrés au cours de ses 30 années de mariage, insistant sur l'importance de l'honnêteté quant à l'effort nécessaire pour construire une vie avec une autre personne. Elle a confié à Winfrey : "Je crois que davantage d'entre nous doivent être honnêtes sur le travail qu'il faut pour construire une vie avec une autre personne."