Dans une récente interview accordée à CNBC, le célèbre investisseur Warren Buffett a abordé le sujet de ses inquiétudes et préoccupations lorsqu'il se couche le soir. Selon lui, les problèmes mondiaux tels que la menace d'une guerre nucléaire ou d'une future pandémie sont bien plus préoccupants que les défis potentiels liés à sa propre entreprise, Berkshire Hathaway. Le PDG de 92 ans a mentionné que ces problèmes majeurs l'inquiètent davantage, car ils échappent à son contrôle et il ne peut rien faire pour les éviter ou les résoudre.

Buffett est réputé pour son optimisme et sa confiance en lui, des traits de caractère qui ont joué un rôle clé dans son succès. Des amis tels que Bill Gates considèrent que sa capacité à voir le bon côté des choses est son atout majeur. Cet optimisme s'étend également à son entreprise : Buffett est convaincu qu'il est capable d'identifier les tendances économiques et les risques avant les autres, ce qui lui permet de prendre les meilleures décisions pour Berkshire Hathaway.

En outre, l'investisseur milliardaire a souligné l'importance du bonheur et de l'optimisme dans la vie quotidienne. Il a évoqué son penchant pour les hamburgers, les glaces et le Coca-Cola, qui, bien qu'étant mauvais pour la santé, le rendent heureux et contribuent à sa longévité. Cette approche positive de la vie lui a permis de surmonter les défis et d'atteindre les sommets de réussite qu'il connaît aujourd'hui. En se concentrant sur ce qu'il peut contrôler et en abordant les problèmes mondiaux avec une attitude réaliste, Warren Buffett continue d'inspirer les investisseurs et entrepreneurs du monde entier.