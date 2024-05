Or en Afrique : vers l’entrée en production commerciale d’une nouvelle mine

Photo loretlargent

La Guinée Conakry, réputée pour ses vastes ressources minérales, détient un potentiel très intéressant en or. Parmi ses projets aurifères majeurs, la mine d’or de Kouroussa se distingue par son importance stratégique pour l’économie du pays. Initialement prévue pour entrer en production commerciale à la fin de mars 2024, cette mine a récemment fait face à des retards en raison d’un litige commercial.

Ce différend opposait Hummingbird Resources, le propriétaire britannique de la mine, à son principal sous-traitant, Corica Mining Services. Ce conflit, centré sur des impayés d’environ 30 millions de dollars, a été une entrave significative à la mise en production de la mine. Cependant, le 16 mai dernier, Hummingbird Resources a annoncé avoir trouvé un accord avec Corica Mining Services pour la reprise des opérations.

Le plan négocié entre les deux parties prévoit la dynamisation des activités de la mine d’ici le début du troisième trimestre 2024. Cette résolution marque une étape cruciale pour le projet aurifère de Kouroussa et pour l’industrie minière guinéenne dans son ensemble.

Dans un communiqué, l’entreprise Hummingbird Resources indique ceci : « La reprise des travaux par Corica permettra à Hummingbird d’augmenter l’exploitation du matériel à plus haute teneur et d’accélérer nos plans pour atteindre notre profil de production de 200 000 onces par an au cours des prochains mois«

La mine d’or de Kouroussa est l’un des projets les plus prometteurs de Guinée. Avec des réserves substantielles, elle devrait jouer un rôle clé dans l’augmentation de la production d’or du pays. L’exploitation de cette mine est également attendue pour créer de nombreux emplois et stimuler le développement économique local.

La Guinée Conakry, qui est un acteur majeur dans le secteur minier mondial, cherche à diversifier et à renforcer sa production de ressources minérales. Le succès de la mine de Kouroussa est donc crucial pour attirer davantage d’investissements étrangers et pour solidifier la position du pays sur la scène minière internationale.

Le potentiel en or du pays de l’Afrique de l’Ouest n’est pas encore exploité dans sa pleine mesure. La relance de la production à la mine de Kouroussa pourrait créer de nouvelles perspectives pour le secteur minier national. Les autorités locales et les investisseurs surveillent de près cette reprise, espérant qu’elle apportera des retombées économiques significatives et contribuera au développement durable du pays.