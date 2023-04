Le magazine Time a récemment publié sa liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes dans le monde, mettant en avant des leaders politiques, des célébrités et des entrepreneurs qui ont marqué l'année. Parmi ces personnes, le nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, se distingue par son engagement en faveur de la démocratie et son expérience en tant que gouverneur de Lagos. Son élection intervient dans un contexte de défis majeurs pour le pays, notamment la corruption endémique et les insurrections religieuses.

Le footballeur français Kylian Mbappé a également été mis à l'honneur dans la liste de Time. Classé dans la catégorie "Innovateurs", l'attaquant du Paris Saint-Germain et nouveau capitaine de l'équipe de France a été récompensé pour son implication en équipe nationale, notamment lors de la dernière Coupe du monde. Sa place dans ce top 100 est une nouvelle occasion de célébrer la star, qui est le seul français à apparaître parmi les personnalités choisies en 2023 par le Time.

La liste de Time met également en avant des stars, telles que Michael B. Jordan, Angela Bassett, Doja Cat et Austin Butler, pour leur influence dans les domaines de la culture et du divertissement. Ces personnalités sont saluées pour leur talent et leur engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion, offrant ainsi un modèle pour les jeunes noirs du monde entier. Cette reconnaissance de la part du Time est un témoignage de l'impact positif qu'ils ont sur la scène internationale et de leur contribution à la promotion de la diversité et de l'égalité dans leurs industries respectives.

