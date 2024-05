La Russie donne des détails d’un projet majeur avec la Chine

Entre Russie et Chine, le rapprochement économique, mais aussi diplomatique, est bien réel. En effet, le chef de l’agence spatiale russe a confirmé qu’un projet commun de mise en place d’un réacteur nucléaire lunaire allait être lancé, avec Pékin. Une annonce qui ne manquera pas de faire réagir.

Dans les faits, Russie et Chine souhaitent développer et lancer un réacteur nucléaire automatisé, dont l’objectif est de fonctionner en auto-pilote, pour alimenter une base lunaire, qui sera construite au cours de la prochaine décennie. Reste toutefois d’innombrables détails à travailler, à commencer par la logistique. Moscou ne sait pas encore comment les matériaux et marchandises peuvent être envoyés sur place.

Moscou et Pékin annoncent un projet commun

Aujourd’hui, nous en sommes dont plutôt au stade d’étude, d’analyse. Des projets expérimentaux sont imaginés, testés et étudiés, que ce soit en Russie ou en Chine, afin de trouver la bonne direction à suivre. Cette station lunaire devrait être déployée en deux grandes étapes, entre 2025 et 2035. Plusieurs modules devraient la composer, même si à ce stade encore une fois, rien n’est définitif.

Cette énergie nucléaire est absolument essentielle pour le bon fonctionnement de cette station. En effet, les panneaux solaires ne peuvent stocker assez d’énergie pour assurer le bon fonctionnement des appareils installés sur place, notamment parce que la nuit lunaire dure 14 jours terrestres au total. Il faut donc compenser et, à ce jour, seule l’énergie nucléaire le permet !

Les craintes occidentales

En outre, ce projet pourrait se heurter aux vives contestations internationales, l’Occident semblant craindre pour sa sécurité. En effet, Moscou est soupçonné de vouloir utiliser ce type de projet, non pas dans un but scientifique, mais militaire. Rappelons toutefois que les États-Unis, la Russie et la Chine sont tous membres du Comité des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.