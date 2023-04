Le classement annuel Forbes des milliardaires du monde est un événement marquant qui met en lumière les personnes les plus riches et les plus influentes de la planète. En se basant sur les données disponibles, Forbes dresse la liste des milliardaires et analyse leur fortune, leur âge et la source de leur richesse. Cette année encore, le classement nous présente des personnalités étonnantes ayant réussi à accumuler des fortunes considérables à un âge très jeune. Voici un aperçu des 10 plus jeunes milliardaires du monde en 2023, avec leur âge et la source de leur richesse.

Clemente Del Vecchio (18 ans): Le plus jeune milliardaire de la liste aura 19 ans en mai 2023, Clemente Del Vecchio, est un héritier italien de la famille Del Vecchio, propriétaire de Luxottica, le géant de la lunetterie et de la distribution de produits optiques. À seulement 18 ans, Clemente possède une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars. Kim Jung-Youn (19 ans): À la deuxième place, nous avons Kim Jung-Youn, âgé de 19 ans et co-fondateur de l'entreprise sud-coréenne de jeux en ligne Netmarble, avec son frère Kim Jung-min. La fortune de Kim Jung-Youn est estimée à 1,7 milliard de dollars. Kevin David Lehmann (20 ans): Kevin David Lehmann, un jeune allemand de 20 ans, est l'héritier de la chaîne de pharmacies dm-drogerie markt. Sa fortune est estimée à 2,3 milliards de dollars. Kim Jung-Min (21 ans): Le frère aîné de Kim Jung-Youn, Kim Jung-Min, est également co-fondateur de Netmarble. À l'âge de 21 ans, il partage une fortune similaire à celle de son frère, soit 1,7 milliard de dollars. Luca Del Vecchio (21 ans): Frère de Clemente Del Vecchio, Luca Del Vecchio est également héritier de Luxottica. À 21 ans, sa fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars. Alexandra Andresen (26 ans): Alexandra Andresen, 26 ans, est héritière de Ferd, une société d'investissement norvégienne. Elle possède une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars. Wang Zelong (26 ans): Le Chinois Wang Zelong, âgé de 26 ans, est co-fondateur de CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., une entreprise de production de pigment. Sa fortune est estimée à 1,4 milliard de dollars. Katharina Andresen (27 ans): Katharina Andresen, sœur d'Alexandra Andresen et également héritière de Ferd, possède une fortune similaire à celle de sa sœur, soit 1,5 milliard de dollars. Leonardo Maria Del Vecchio (27 ans): Frère aîné de Clemente et Luca Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio est également héritier de Luxottica. À l'âge de 27 ans, sa fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars. Ryan Breslow (28 ans): Enfin, Ryan Breslow, un entrepreneur américain de 28 ans, est le fondateur et PDG de Bolt, une start-up de commerce électronique spécialisée dans les solutions de paiement en ligne. La fortune de Ryan Breslow est estimée à 1,1 milliard de dollars.

Ces jeunes milliardaires, issus de divers secteurs tels que la technologie, l'investissement ou encore la santé, sont la preuve que la réussite peut être atteinte à un âge précoce. Leur succès témoigne de la croissance rapide des industries dans lesquelles ils évoluent et de l'innovation constante qui caractérise notre époque. Le classement Forbes continue de nous inspirer en mettant en avant ces personnalités et en nous rappelant que l'ambition, la persévérance et l'innovation sont les clés pour réussir dans le monde des affaires.