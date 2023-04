Le président russe, Vladimir Poutine, a récemment fait des révélations sur la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou, lors de l'ouverture d'une réunion avec le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur divers sujets, notamment la coopération militaire, l'économie, la culture, l'éducation et le social. Ce renforcement du partenariat russo-chinois soulève des préoccupations pour les États-Unis et leurs alliés, qui redoutent les conséquences d'une alliance réelle dans le domaine militaire entre les deux puissances.

Poutine a déclaré que les négociations avec Xi Jinping avaient été très productives et que les relations entre la Russie et la Chine se développent très bien dans tous les domaines, y compris la coopération militaire. Cette dernière préoccupe particulièrement les États-Unis et leurs partenaires, car une coopération accrue entre la Russie et la Chine pourrait bouleverser l'équilibre des forces sur la scène internationale et menacer la suprématie américaine.

"Vous êtes arrivé en Russie après la visite dans notre pays de notre grand ami, le président de la République populaire de Chine, le camarade Xi Jinping. Je tiens à souligner une fois de plus que cette visite a été très productive. Par ailleurs, nous avons bien sûr discuté de la coopération des ministères de la Défense de nos deux pays. Les relations se développent très bien dans tous les domaines. Dans les secteurs économique, social, culturel, de l’éducation, et notamment dans le domaine militaire", a déclaré M. Poutine selon la presse russe.

Cette déclaration de Poutine intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre, d'un côté, la Russie et la Chine, et de l'autre, les États-Unis et leurs alliés. La rivalité économique avec la Chine et les divergences avec la Russie sur des questions telles que la Syrie, l'Ukraine et la cybersécurité continuent de détériorer les relations.