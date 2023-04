La coalition menée par les États-Unis a réussi à éliminer un haut responsable de l'État islamique (EI) en Syrie, qui planifiait des attaques en Europe selon les autorités. L'individu en question, Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, a été tué lors d'une frappe de drone dans le nord-ouest de la Syrie ce lundi. L'armée américaine a souligné que l'élimination de ce responsable entraverait temporairement les capacités de l'EI à mener des attaques à l'étranger. Les attaques orchestrées par l'EI en Europe ont diminué ces dernières années, en grande partie en raison de la perte de territoire par le groupe terroriste en mars 2019.

Toutefois, des cellules dormantes continuent d'opérer des attaques meurtrières en Syrie et en Irak. Des informations locales ont révélé qu'al-Jabouri serait arrivé dans le nord-ouest de la Syrie environ 10 jours avant sa mort, se faisant passer pour un déplacé de la province de Deir el-Zour à la frontière de l'Irak. L'individu aurait dissimulé son identité irakienne en prétendant venir de cette région.

Les frappes américaines dans la province d'Idlib ont ciblé à plusieurs reprises des militants liés à Al-Qaïda et des membres importants de l'État islamique. En février, une frappe de drone a éliminé deux militants locaux identifiés comme membres d'Horas al-Din, une branche d'Al-Qaïda. Le fondateur de l'EI, Abu Bakr al-Baghdadi, et son successeur, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ont également été tués lors de raids américains en octobre 2019 et février 2022, respectivement. Le groupe continue de changer de leadership, le chef actuel étant Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi.