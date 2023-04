Dans un contexte géopolitique complexe, marqué par des tensions avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, les États-Unis ont annoncé leur participation à Defender Europe 2023, un exercice militaire multinational de grande envergure. Près de 7500 militaires américains seront mobilisés pour les manœuvres, qui se dérouleront en collaboration avec 26 autres pays alliés et partenaires. L'objectif de cet exercice est de renforcer la coopération militaire et la sécurité collective en Europe, tout en envoyant un message fort à la Russie quant à la détermination des États-Unis et de leurs alliés à défendre l'Europe contre les menaces potentielles.

Les exercices de Defender Europe 2023 sont prévus pour se dérouler du 22 avril au 23 juin et comprendront des manœuvres terrestres, aériennes, navales et des opérations cybernétiques. Le but est de démontrer la capacité des alliés à travailler ensemble en cas de besoin, tout en renforçant la capacité de l'OTAN à mener des opérations interarmées et multinationales complexes.

L'exercice permettra également aux militaires de différents pays alliés et partenaires de renforcer leur coopération et leur capacité à travailler ensemble en cas de besoin. La guerre en Ukraine a renforcé les tensions entre l'Occident d'une part et la Russie et la Chine d'une autre part. La Russie et ses alliés iraniens, chinois ont organisé il y a quelques semaines des exercices militaires. La Chine a elle-aussi organisé des exercices autour de l'île de Taïwan après les montées de tension avec les USA et les dirigeants de l'île.