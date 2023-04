Le Syndicat Panafricain des Médecins Intellectuels, Traditionnels et Assimilés du Bénin, la Communauté Nationale des Cultes Vodoun du Bénin et la Fédération Nationale des Femmes Attachées à la Culture et à la Tradition du Bénin ont manifesté leur soutien au gouvernement et à la police républicaine dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin ce lundi 3 avril 2023. Lors de cette manifestation, les organisations de la chefferie traditionnelle ont mis en garde les membres de la chefferie traditionnelle qui sont complices des cybercriminels.

Par la même occasion, les garants de la tradition invitent le gouvernement à les aider dans la sensibilisation de tous les tradipraticiens concernant les inconvénients de la cybercriminalité sur la société béninoise et le monde en général, afin de susciter une prise de conscience dans leur rang pour éviter leur complicité avec les cybercriminels. Comme les tradipraticiens, les banquiers et les responsables d’établissements financiers béninois ne sont pas restés en marge de la lutte contre les cybercriminels.

En vue de jouer leur partition, ils ont pris des dispositions dès le premier contact de leurs clients. Ceux-ci sont soumis à un protocole d'interview en vue de donner le maximum d'informations concernant leurs activités de rémunération. ‹‹ Quand le client vient à l'entrée de la banque, il est identifié. Nous remplissons les documents de manière à maîtriser son activité et savoir ce qu'il fait exactement ››, a déclaré le président de l'association des professionnels des banques et établissements financiers du Bénin, Lazare Noulékou.

Pour atteindre leurs objectifs, les banques et établissements financiers font recours au système ''World compliance'', une base de données qui favorise le partage des données des usagers des services bancaires au plan mondial en vue de favoriser la lutte contre toute forme de fraude. Les banques se servent de ce système pour démasquer les malhonnêtes. ‹‹ Quand vous intégrez le nom dans le système, si c'est un cybercriminel, vous aurez l'information ››, explique Lazare Noulékou. En cas de doute, le suspect est immédiatement signalé à la Cellule de Renseignement Financier qui saisit la Brigade Économique et Financière. À son tour, la BEF remonte l'information à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.