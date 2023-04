Le mardi 18 avril 2023, une délégation de la présidence malienne a été attaquée dans la région de Koulikouro, près de la frontière avec la Mauritanie. Selon les informations rapportées par RFI, quatre personnes travaillant pour la présidence malienne auraient perdu la vie dans cette attaque. Il s'agirait du chef de cabinet du président de transition Assimi Goïta, le sergent-chef Oumar Traoré, surnommé "Douglas", un aide de camp, un opérateur technique spécialisé dans les forages et un chauffeur. La délégation était composée de deux véhicules civils sans escorte, transportant huit passagers au total précise la même source. Hier mercredi, l’armée malienne a confirmé l’attaque, d’« une entreprise de forage, mobilisée dans le cadre des œuvres sociales du président» dans un communiqué précisant la mort de 4 personnes sans donner de détails.

La délégation était composée des membres de la présidence, des opérateurs techniques spécialisés dans les forages, ainsi que des chauffeurs et un chef de village servant de guide. Deux membres de la délégation, un chauffeur et un chef de village servant de guide, sont portés disparus, tandis que deux autres ont pu s'échapper. L'attaque aurait été perpétrée au petit soir et aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de cette attaque pour le moment selon le média français qui a rapporté l'information.

Cependant, il est à noter que la zone où s'est déroulée l'attaque est proche de la frontière mauritanienne et est connue pour la présence de jihadistes liés à al-Qaïda. Le chef de cabinet du président de transition Assimi Goïta, le sergent-chef Oumar Traoré, surnommé "Douglas", était en prospection pour les œuvres sociales de la présidence, qui incluent des projets de développement, des forages et des distributions alimentaires, financés par Koulouba. Il était très apprécié pour son travail et son engagement en faveur du développement social.