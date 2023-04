Nick Cannon, l'animateur et comédien américain, a récemment exprimé son ouverture à l'idée d'avoir un enfant avec la superstar de la musique, Taylor Swift, après sa séparation d'avec Joe Alwyn. Cannon, qui a déjà douze enfants avec six femmes, a partagé son point de vue lors de son apparition sur "The Howard Stern Show" le 10 avril. Au cours de l'émission, Cannon a loué les talents d'auteure-compositrice de Swift et a souligné leurs expériences de rencontres similaires, qui se sont déroulées sous les yeux du public.

Selon lui, cette situation pourrait les aider à mieux se comprendre. "Je pense qu'elle s'entendrait très bien avec moi", a expliqué l'humoriste. "Nous nous comprendrons probablement."

Nick Cannon s'est également réjoui lorsqu'il a appris la rupture de Taylor Swift et Joe Alwyn. Bien que la conversation ait eu un ton léger et humoristique, l'animateur semble enthousiaste à l'idée d'accueillir un 13ème enfant avec la lauréate de 12 Grammy Awards. L'avenir nous dira si cette idée deviendra réalité ou restera simplement une déclaration amusante lors d'une émission de radio.