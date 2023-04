Au Nigeria, le gouvernement fédéral a infligé une amende de 5 millions de nairas à la chaîne de télévision Channels Television pour avoir diffusé une interview jugée non conforme au code de la National Broadcasting Commission (NBC). Cette décision a suscité la colère de deux organisations nigérianes, le projet sur les droits et la responsabilité socio-économiques (SERAP) et le Centre pour l'innovation et le développement du journalisme (CJID), qui ont intenté une action en justice contre le président Muhammadu Buhari pour contester la légalité, la nécessité et la proportionnalité de cette amende.

Les plaignants estiment que l'amende viole les droits à un juste audience, la liberté d'expression, l'accès à l'information et la liberté des médias. Ils soutiennent que les médias jouent un rôle essentiel en tant que véhicule ou instrument pour l'exercice de la liberté d'expression et l'accès à l'information dans une société démocratique. Ils ajoutent que l'imposition d'une amende sans procédure régulière est arbitraire et inconstitutionnelle, car cela contrevient aux principes fondamentaux de nemo judex in causa sua (on ne peut pas être juge dans sa propre cause) et audi alteram partem (on ne devrait pas être condamné sans être entendu). Les plaignants espèrent que leur action en justice contribuera à renforcer la liberté d'expression et les droits des médias au Nigeria.

Cette affaire illustre les tensions entre les médias et les autorités nigérianes en ce qui concerne la liberté d'expression. Le gouvernement nigérian a été critiqué par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme pour son traitement des médias indépendants. En janvier 2021, la NBC avait ordonné à toutes les stations de télévision et de radio de cesser de diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, arguant que cela "déstabilisait l'ordre national". Les plaignants espèrent que leur action en justice enverra un message fort aux autorités nigérianes et contribuera à protéger la liberté d'expression et les droits des médias dans le pays.