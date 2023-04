Le conseil mondial du panafricanisme (Comopa) a tenu une conférence de presse, le jeudi 20 avril 2023 à l'Institut de Développement et d'Echange Endogène (Idée) à Ouidah pour annoncer les festivités du colloque biennal portant sur le mouvement panafricain. Pensant trois jours, des chercheurs africains vont réfléchir sur la lutte pour la restauration des valeurs africaines.

‹‹ La lutte panafricaniste, regards croisés des grands hommes et perspectives pour des actions urgentes ››. Tel est le thème du colloque international du Conseil Mondial du Panafricanisme. En effet, créé en avril 2007 à Ouidah au Bénin, le Conseil mondial du panafricanisme (Comopa) est une organisation non gouvernementale internationale regroupant les personnes morales et physiques ayant librement choisi de mettre ensemble leurs efforts et leurs ressources en vue de concrétiser les idéaux du panafricanisme pour le développement holistique des peuples africains et de la construction des Etats-Unis d’Afrique. Pour ce faire, ils veulent s’appuyer sur les valeurs endogènes de l’Afrique, ses valeurs universelles, la science de l’indicamétrie et sur toutes autres sciences pouvant assurer le rayonnement de l’Afrique.

Ils veulent également faire de l’Afrique, un État capable de mettre en valeur ses ressources au service des populations et de jouer dans le monde, son rôle d’acteur public au même titre que les autres puissances qui se sont appropriées le monde et ses richesses à leur seul profit. Ceci, en excluant plusieurs milliards d’êtres humains du minimum vital et en les cantonnant dans une misère sans fin, observée depuis l’invasion du monde par les soi-disant missions civilisatrices qui ont précédé la colonisation et l’esclavage. Le Comopa souhaite aussi redonner à l’homme africain, où qu’il se trouve et à l’Afrique sa terre, sa dignité de mère de l’Humanité et de mère nourricière, sa vocation de continent de liberté, de respect de l’autre, de paix, de partage et d’humanisme, qui refuse les dominations mercantilistes qui l’assaillent depuis la nuit des temps.

Ainsi, pour atteindre ses multiples objectifs, le Comopa, organise chaque deux ans, un colloque pour panser les plaies qui rongent le développement du continent africain. C'est ainsi que cette année, les membres du bureau exécutif du Comopa conduit par Roger Kuassi Sessou organisent dès demain mardi 25 avril 2023, un creuset de réflexion scientifique qui va réunir de grands professeurs et experts africains sur le devenir du continent noir. Pendant trois jours, donc du 25 au 27 avril 2023, plusieurs chercheurs venus de différents pays africains et même européens vont se pencher sur la situation actuelle de la lutte panafricaine. Rappelons que, selon les conférenciers, ledit colloque est divisé en deux volets et reparti en quatre panels.

Le premier panel portera sur l'histoire du Panafricanisme : des grandes figures au développement de l’Afrique avec des modérateurs comme Houessou Patrick, Madame Ahotin, Atade Francis, Marc Alabi/Ambassadrice du Venezuela, Professeur Argenis Delgado. Le deuxième panel mettra l'accent sur les soixante ans de l’Organisation de l’Unité africaine : de l’OUA à l’UA. Il sera animé par M. Benvenu Antonio, le diplomate Ferdinand Montcho, Mme Simone Gbagbo, le Professeur Basile Kounouewa et le Dr. Patrick Hinnou. Quant au troisième panel, l’Afrique dans les conflits mondiaux, il fera l'objet de l'expertise de Alphonse Gaglozoun, de Atade Francis et de David Denny. Le dernier panel sera consacré aux hommages au feu professeur Honorat Joseph Aguessy, un héritage panafricain contemporain et sera animé par son successeur, Roger K. Sessou, Juliette Kongo, MIR/Mère JAH et Adam Ghani.