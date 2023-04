Le jeudi 20 avril 2023, une puissante explosion s'est produite dans la ville de Belgorod, située près de la frontière ukrainienne en Russie, blessant deux femmes et laissant un énorme cratère dans le centre-ville. Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a confirmé l'incident et a déclaré que les autorités locales étaient sur les lieux pour enquêter sur l'es causes de cette explosion. Peu après, Moscou a déclaré qu'un de ses avions de combat avait perdu une munition au-dessus de Belgorod pendant un vol de routine.

Le ministère russe de la Défense a expliqué qu' "au cours du vol de l'avion Su-34 des forces aérospatiales au-dessus de la ville de Belgorod, une tombée anormale de munition d'aviation s'est produite". L'incident s'est produit à 22h15 heure locale (19h15 GMT) selon la même source. Les autorités russes ont immédiatement réagi immédiatement après l'incident en envoyant des enquêteurs et des représentants du ministère des Situations d'urgence sur les lieux pour évaluer les dégâts et prendre les mesures nécessaires pour aider les personnes blessées a annoncé l'autorité locale.

Selon les rapports des responsables locaux, une femme a été hospitalisée pour un traumatisme crânien, tandis qu'une autre a été soignée sur place. Les vitres d'un immeuble d'habitation voisin ont été endommagées et le souffle de l'explosion a également endommagé plusieurs voitures stationnées et fait tomber des poteaux électriques précisent les médias qui rapportent l'information depuis quelques heures.