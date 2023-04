De jour en jour, la Corée du Nord renforce considérablement son arsenal militaire. Au cours de sa récente visite au niveau de l’agence spatiale nord-coréenne, Kim Jong-Un a ordonné que le premier satellite-espion de reconnaissance militaire du pays soit lancé dans les plus brefs délais. Cet équipement militaire, dont la construction fut terminée en avril doit permettre à Pyongyang d’accroître sa force de frappe et de devenir une référence dans le domaine des satellites-espions.

Sans donner une date de lancement précise, le dirigeant nord-coréen a livré des instructions fermes à ses chercheurs pour qu’ils déploient au plus vite plusieurs satellites de reconnaissance dans l’espace. Kim Jong-Un, selon ses propres mots a déclaré qu’il est primordial que son pays se dote d’une technologie de ce genre afin de faire face aux potentielles agressions des États-Unis et de la Corée du Sud. Le projet de satellite-espion est dans les papiers de Kim Jong-Un depuis quelques années et tout semble être réuni maintenant pour la mise en orbite de cette technologie militaire.

Cependant, pour certains experts, Pyongyang n’est pas en mesure dans l’immédiat de maîtriser le processus de fonctionnement des satellites-espions. "Il semble que la Corée du Nord lancera pour l’instant son satellite, qui reste "symbolique", et l’améliorera progressivement. Si la Chine et la Russie ne fournissent pas de soutien technologique, il sera difficile pour la Corée du Nord de mener des activités d’espionnage avec son propre matériel" a indiqué An Chan-il, directeur de l’Institut mondial d’études nord-coréennes. Cependant d’autres spécialistes estiment qu’il faut prendre très au sérieux l’annonce de Kim Jong-Un qui est en mesure d’avoir plusieurs tours dans son sac.