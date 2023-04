Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2022, la superstar sénégalaise Sadio Mané a eu du mal à retrouver sa forme exceptionnelle qu'il avait à Liverpool. Les médias ont fait état de son malaise à Munich, suite à la défaite de son club et après son accrochage avec Leroy Sané lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Mané a été suspendu pour un match et a également accepté une amende de six chiffres pour son comportement. Cependant, malgré les rumeurs selon lesquelles il souhaiterait revenir à Liverpool, il n'a aucune intention de le faire pour le moment, selon les informations de BILD.

Malgré ses difficultés à Munich, Mané ne semble pas disposé à retourner à Liverpool pour le moment. Selon les rapports, la superstar africaine de l'année a présenté des excuses en interne pour son comportement, a accepté une amende, et a purgé sa suspension contre Hoffenheim. Malgré les rumeurs persistantes, il semble que l'idée d'un retour à Liverpool ne soit pas dans les plans de Mané, du moins pour le moment.

Mané a connu un début de saison solide, avec trois buts lors de ses trois premiers matchs, avant de subir une déchirure du tendon de la tête du péroné en novembre 2022 et de manquer plusieurs matchs importants. Depuis son retour, il a eu du mal à retrouver sa forme exceptionnelle. Malgré cela, pour le moment, les dirigeants du Bayern semblent déterminés à conserver leur superstar, même si sa valeur marchande pourrait baisser considérablement s'il continue de ne pas être en forme.

Il reste à voir si Mané retrouvera sa forme exceptionnelle à Munich ou s'il sera transféré à Liverpool ou ailleurs. Pour l'instant, il semble qu'il reste au Bayern, malgré les rumeurs persistantes. Le temps nous dira si le joueur choisira de rester à Munich ou de retourner à Liverpool, mais pour le moment, il reste un joueur clé du Bayern Munich et un atout pour l'équipe.