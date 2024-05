Record des grosses fortunes de plus de 100 milliards $

Francoise Bettencourt Meyers. Photo: Bertrand Rindoff Petroff—Getty Images

Depuis quelques années, le monde des ultra-riches connaît une croissance spectaculaire. Grâce à des personnalités emblématiques telles que Françoise Bettencourt Meyers, l’héritière de L’Oréal, le nombre de milliardaires affichant un patrimoine supérieur à 100 milliards de dollars ne cesse de battre des records. Autrefois un club exclusif, il compte désormais quinze membres, un chiffre jamais atteint auparavant.

Ce phénomène est particulièrement remarquable si l’on considère l’évolution récente. Avant 2018, le seuil des 100 milliards de dollars était un territoire inexploré, aucun individu n’ayant jamais atteint une telle fortune. Cependant, depuis lors, le paysage financier mondial a connu une mutation sans précédent. Des figures telles que Jeff Bezos, Bill Gates et Bernard Arnault ont ouvert la voie, démontrant qu’il était possible non seulement d’atteindre ce seuil, mais aussi de le dépasser.

Le cas de Françoise Bettencourt Meyers est particulièrement notable. En tant qu’héritière du géant français des cosmétiques L’Oréal, elle a hissé son patrimoine à la barre symbolique des 100 milliards de dollars. Cette réussite la propulse au sommet de la liste des ultra-riches, faisant d’elle la première femme à franchir ce cap impressionnant.

L’ascension fulgurante de Françoise Bettencourt Meyers repose en grande partie sur sa participation substantielle dans L’Oréal. Avec près de 35% du capital de l’entreprise, elle bénéficie non seulement de la valorisation de la société, mais aussi de dividendes conséquents, estimés à 10 milliards d’euros selon Bloomberg. La récente flambée du cours de l’action de L’Oréal, qui a atteint un sommet historique de plus de 454 euros par action, a joué un rôle crucial dans cette progression.

Pourtant, Françoise Bettencourt Meyers n’est pas seule dans ce club très fermé. Au cours des derniers mois, d’autres figures emblématiques telles que Michael Dell et Carlos Slim ont également franchi la barre des 100 milliards de dollars. Les raisons de leur succès sont diverses : pour Dell, c’est la montée en puissance de l’intelligence artificielle qui a boosté les performances de Dell Technologies, tandis que pour Slim, c’est la valorisation du peso mexicain qui a contribué à l’appréciation de ses actifs dans divers secteurs.

Cette tendance à la hausse du nombre d’ultra-riches n’est pas seulement un phénomène isolé. Elle reflète également les changements profonds qui s’opèrent dans l’économie mondiale. Alors que certains voient dans cette croissance une concentration excessive de richesse entre les mains de quelques-uns, d’autres y voient le symbole d’un potentiel économique sans précédent.