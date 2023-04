A moins d’un an de la prochaine élection présidentielle au Sénégal, les forces politiques de l’opposition se sont rassemblées au sein de la plateforme dénommée « Mouvement des forces vives du Sénégal F24 ». Il s’agit d’un creuset qui comporte plusieurs patrons de l’opposition dont le leader du Pastef Ousmane Sonko. En plus de formations politiques de l’opposition, le mouvement a également enregistré l’adhésion de plusieurs organisations de la Société Civile ainsi que de personnalités indépendantes.

On retient de la déclaration qui a été faite ce dimanche que le premier objectif du mouvement est « le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ». La déclaration comporte également plusieurs autres points de revendication. Ces responsables politiques de l’opposition ont déjà annoncé une série de manifestations dans le cadre de la lutte qu’ils comptent mener contre un 3ᵉ mandat.

Rappelons que pour le moment, le président sénégalais Macky Sall reste assez mystérieux sur la question relative à sa candidature à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Alors qu’il avait souvent fait savoir qu’il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, elle a tenu à faire savoir que la Constitution ne l’empêchait tout de même pas.

« Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? (...) Je n'ai pas encore apporté ma réponse. Le moment venu, je ferai savoir ma position », avait-il déclaré lors d’un entretien qu’il a accordé il y a quelques semaines au magazine français L'Express.