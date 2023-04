L'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye, proche collaborateur d'e Ousmane Sonko a été arrêté et déposé en prison depuis quelques jours pour ‹‹ outrage à magistrats, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué ››. En vue de témoigner de leur soutien au secrétaire général du parti dirigé par Sonko, le Syndicat des agents des Impôts et Domaines annonce une série de grève.

Un plan d'action bien structuré a été élaboré par le syndicat. Les syndicalistes annoncent une grève totale les 22, 23, 24 mai et 14, 15, 16 juin. Des journées de présence passive les 28 avril et 2 mai et port de brassards rouges les 19 et 20 avril. « Ainsi les résolutions ci-après ont été adoptées à l'unanimité : Dépôt d'un préavis de grève demain; Port de brassards rouges demain 19 et après demain 20 avril; Journées de présence passive 28 avril et 2 mai, Grève totale: 22, 23, 24 mai, Grève totale: 14, 15, 16 juin », informe le Syndicat des agents des Impôts et Domaines.



Bassirou Diomaye Faye a été interpelé et placé en garde à vue dans la soirée du vendredi 14 avril 2023, après avoir fait une publication sur les réseaux sociaux où il critique certains magistrats. Dans sa publication du 12 avril dernier, le secrétaire général du pastef a dénoncé une célérité excessive de la procédure dans le procès en appel de Ousmane Sonko.