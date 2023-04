Les premières conséquences de la séparation entre Idrissa Seck et Macky Sall ont été enregistrées au parlement sénégalais. En effet, l’élue Marietou Dieng, membre de Rewmi a tourné dos à sa famille politique à l’assemblée nationale du Sénégal. Elle a annoncé son départ de groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Elle a adressé une correspondance à l’endroit Président du groupe parlementaire BBY, Oumar Youm pour lui notifier sa décision.

Elle a d’ailleurs clairement justifié sa décision de partir du groupe parlementaire par le choix de son leader Idrissa Seck. « Monsieur Idrissa SECK Président du parti Rewmi, mon leader politique vient de déclarer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de février 2024 avec comme conséquence immédiate la sortie du parti Rewmi de la coalition BBY. Il est alors logique sur décision de mon parti et de moi-même de me retirer du groupe parlementaire de BBY de cette 14ème législature. Je deviens ainsi une députée non inscrite », a-t-elle déclaré dans la lettre dont l’intégralité a été publiée par Seneweb.

Rappelons qu’il y a quelques jours, le président sénégalais a mis fin aux fonctions de l'ex-Premier ministre Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. La formation politique de ce dernier a quitté la coalition présidentielle. Au cours du week-end écoulé, l’homme politique sénégalais a annoncé le départ de son parti de la coalition présidentielle et la démission des deux membres ministres dans le gouvernement. Le 14 avril dernier, il avait annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle.