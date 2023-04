La situation dans la péninsule coréenne inquiète visiblement au plus haut niveau la Chine. Par le canal d’une déclaration qu’elle a faite ce jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning a accusé les États-Unis de provoquer « une confrontation entre les camps ». Cette situation, selon elle, « sape le régime de non-prolifération nucléaire et les intérêts stratégiques d'autres pays». La responsable chinoise s’est notamment attardée sur les récentes déclarations qui ont été faites par les dirigeants américain et sud coréen.

L’homme fort de la Maison-Blanche avait déclaré à la faveur d’une rencontre avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol qu'«une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés ou partenaires (...) provoquerait la fin du régime qui déciderait d'entreprendre une telle action». On note également au cours de ces dernières semaines que les deux dirigeants ont renforcé leur collaboration sur le plan de la défense ainsi que dans le nucléaire. Ceci permettrait à la Corée du Sud de répondre en cas d’attaque en provenance de sa voisine du Nord.

Selon la déclaration qui a été récemment faite par un haut responsable américain, les États-Unis comptent envoyer en Corée du Sud, un sous-marin nucléaire pour y faire escale. Il s’agit d’un navire qui est armé de missiles balistiques et doté d’une capacité nucléaire. Tout ceci n’est pas du goût de Pékin qui indique que Washington jette de l’huile sur le feu en procédant de la sorte. Pour la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning « ignore la sécurité régionale et s'obstine à exploiter la question de la péninsule pour créer des tensions ».