Le ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang, ne lâche pas d’une semelle le leader du Pastef Ousmane Sonko. En effet, ce dernier aurait fait recours aux services d’un huissier de justice pour entrer en possession des 200 millions F CFA d’amende que l’opposant sénégalais doit lui verser selon la décision de justice. À en croire les précisions qui ont été apportées par les Echos, il s’est basé sur le jugement qui a été rendu dans le cadre de cette affaire pour déclencher cette procédure.

Notons qu’au lendemain de la décision, le principal protagoniste de Sonko est monté au créneau pour demander que la maison de l’opposant sénégalais sise à la cité Keur Gorgui soit saisie afin qu’il rentre en possession des fonds. Ousmane Sonko avait été condamné par la Justice sénégalaise à deux mois avec sursis et à verser à son protagoniste 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

Le ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang, ne semblait tout de même pas satisfait de la décision de justice qui avait été rendue. Aussi avait-il interjeté appel. Mais dans les faits, Me Serigne Diongue fait savoir que la procédure devant aboutir à la saisie de la maison de l’opposant sénégalais n’est pas simple. Dans les colonnes de« Les Echos », le professionnel de Droit explique « qu’il faudrait d’abord saisir les biens mobiliers et les avoirs bancaires de Sonko ».

« En cas de carences, se faire inscrire une hypothèque sur ses biens immobiliers et procéder à l’expropriation forcée de ces dits biens immobiliers », a-t-il poursuivi dans ses explications.«La procédure d’expropriation forcée est une procédure complexe, car en sus de l’inscription hypothécaire, il faudrait servir un commandement valant saisie réelle, déposer un cahier des charges au niveau du greffe, etc », a détaillé Me Serigne Diongue dans son explication.