Trois-cent-vingt militaires soudanais, composés de gendarmes, policiers et soldats, ont fui les affrontements violents dans leur pays entre les Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires et l'armée régulière pour se réfugier au Tchad. Ce dimanche, ils ont traversé la frontière et se sont rendus à l'armée tchadienne, comme l'a annoncé le ministre tchadien de la Défense lors d'une conférence de presse.

Ces militaires, craignant pour leur vie face aux FSR, ont été désarmés et cantonnés par l'armée tchadienne. Cette situation souligne l'intensification des combats au Soudan, où le général Mohamed Hamdane Daglo, surnommé "Hemedti", a récemment déclaré que ses forces paramilitaires avaient pris le contrôle du palais présidentiel et de l'aéroport international de Khartoum. Les Rapid Support Forces (RSF) dirigées par Hemedti ambitionnent de prendre le contrôle de toutes les bases militaires du pays.

Hemedti, ancien chef de milice au Darfour, a été recruté par l'ex-président Omar el-Béchir pour diriger les RSF, une force paramilitaire conçue pour assurer sa protection rapprochée. Les RSF ont été impliquées dans des violences lors de la répression de la contestation contre le pouvoir en 2019. Suite à la destitution d'Omar el-Béchir en avril 2019, Hemedti a gagné en influence et est devenu vice-président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan.

Le Soudan traverse actuellement une période de grande instabilité, marquée par la rivalité entre Hemedti et le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, qui a pris la présidence du Conseil de souveraineté de transition en octobre 2021. Les affrontements entre l'armée soudanaise et les miliciens des RSF témoignent de cette lutte de pouvoir.