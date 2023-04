Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a réaffirmé vendredi la position de la Chine sur Taïwan en déclarant que son pays ne ferait "aucune concession" sur la question de l'île. L'officiel chinois a également fustigé les critiques occidentales, qualifiant leur logique d'"absurde" et de "dangereuse". Cette déclaration intervient dans un contexte de tension croissante autour de Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et qui bénéficie du soutien sans faille des Etats-Unis d'Amérique.

La question de Taïwan est un sujet hautement sensible pour la Chine. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, la Chine considère Taïwan comme une province rebelle qu'elle doit réunifier avec le reste de son territoire. Cependant, Taïwan a affiché ces dernières années une position pro-occidentale et a à ce jour son propre gouvernement et sa propre identité soutenu par les USA. Mais les USA ne cessent d'affirmer qu'ils respectent le principe d'une seule Chine. Plus tôt ce mois, l'armée chinoise a organisé des manœuvres militaires autour de Taïwan en réponse à une rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy.

Les États-Unis, l'Union européenne et le G7 ont exhorté la Chine à maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan, qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Cependant, la Chine considère que cette définition du statu quo piétine sa souveraineté sur l'île. Dans son discours, Qin Gang a rejeté cette définition occidentale du statu quo, la qualifiant d'"absurde" et de "dangereuse". Il a également souligné que la Chine était déterminée à protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. «Nous entendons souvent des propos étranges, prétendant que la Chine défie l'ordre international fondé sur des règles, tente de modifier unilatéralement le statu quo dans le détroit de Taïwan par la force ou la coercition», a déclaré vendredi Qin Gang.

«Cette logique est absurde et ses conséquences dangereuses», a-t-il poursuivi lors d'un forum diplomatique organisé à Shanghai. Il est clair que la question de Taïwan reste un point de tension majeur dans les relations sino-occidentales. La Chine est déterminée à réunifier Taïwan avec le reste de son territoire, tandis que Taïwan est résolu à maintenir son indépendance. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont un intérêt stratégique dans la stabilité de la région, mais ils sont également conscients des risques de confrontation avec la Chine. Il est important que toutes les parties concernées cherchent à résoudre cette question de manière pacifique et diplomatique. Les tensions et les manœuvres militaires ne feront qu'aggraver la situation et augmenter le risque de conflit.