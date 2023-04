Le gouvernement tchadien a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur allemand, Jan Christian Gordon Kricke, dans un délai de 48 heures, en raison de son comportement jugé discourtois et d'un non-respect des normes diplomatiques. Bien que les autorités n'aient pas précisé les motifs de cette décision, une source gouvernementale a déclaré, sous couvert d'anonymat, que l'ambassadeur était perçu comme intervenant excessivement dans les affaires internes du pays et tenant des propos susceptibles de diviser la population. Avant sa nomination au Tchad en juillet 2021, M. Kricke avait occupé des postes similaires au Niger, en Angola et aux Philippines.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé sa confusion face à l'expulsion de l'ambassadeur, déclarant que les motifs invoqués par le gouvernement tchadien restaient incompréhensibles. Cette situation intervient dans un contexte où le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président Idriss Déby Itno, dirige le Tchad depuis avril 2021

Cette expulsion d'un diplomate occidental évoque l'incident survenu en 2022, lorsque l'ambassadeur français au Mali avait été expulsé dans un délai de 72 heures. Le ministère allemand des Affaires étrangères avait alors qualifié cette décision d'injustifiée et souligné l'importance du dialogue pour garantir la sécurité et lutter contre le terrorisme au Mali, plutôt que d'engager une escalade des tensions.