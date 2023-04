L’ATP de Madrid a lieu dans quelques jours seulement et c’est un rendez-vous très attendu par les amateurs de tennis, en particulier des amoureux de la terre battue. Les meilleurs joueurs du monde vont s’opposer sur les courts de Madrid pendant deux semaines. Pendant qu’on se demande si un retour de Lionel Messi à Barcelone est possible côté football, c’est vers la capitale espagnole qu’il faudra se tourner ces prochains jours côté tennis. En effet, du 26 avril au 07 mai, un grand spectacle nous attend en Espagne dans le cadre du Mutua Madrid Open 2023. 7 705 780€ de Prize Money sont à aller chercher et les joueurs peuvent espérer remporter des points précieux pour leur classement ATP.

Ne manquez pas l’un des événements les plus importants de l’année sur terre battue ! Blessé à la hanche depuis l’Open d’Australie, Rafael Nadal est toujours incertain mais il pourrait faire son retour à cette occasion. Si le Majorquin valide sa participation, il pourrait manquer de conditions mais reste un adversaire redoutable sur terre battue, lui qui a remporté le plus de couronnes Caja Mágica. Novak Djokovic, triple vainqueur à Madrid, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Andy Murray devraient également être de la partie, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Malgré toute cette concurrence, il sera difficile de battre le champion en titre Carlos Alcaraz, qui avait fortement apprécié jouer à domicile et qui aura à coeur d’aller chercher un deuxième succès d’affilée dans ce tournoi. L’Espagnol est d’ailleurs en forme, lui qui a remporté le Masters d’Indian Wells fin mars. Le jeune joueur n’a pas peur de se mesurer aux stars du circuit et devrait à nouveau passer du bon temps devant le public espagnol.

Pour ceux qui veulent suivre cette compétition de la meilleure des manières, sachez que le site SportyTrader vous offre des résultats en direct des matchs de tennis, notamment de ceux qui se jouent pendant la quinzaine. L’occasion de ne pas rater un seul match et de vibrer devant vos joueurs préférés, où que vous soyez. L’idéal pour se mettre à jour quelques semaines seulement avant le début de Roland-Garros.