La star du hip-hop Pras Michel, connu pour avoir été membre du groupe The Fugees, a été reconnu coupable pour sa participation dans une campagne illégale d'influence orchestrée par le financier malaisien Low Taek Jho. Ce dernier est impliqué dans un vaste scandale de corruption lié au fonds souverain malaisien 1MDB. Pras Michel aurait perçu environ 100 millions de dollars entre 2012 et 2017, et une partie de cette somme aurait servi à financer la campagne présidentielle de Barack Obama en 2012 via des prête-noms et des sociétés offshore. Le procès très médiatisé a duré plusieurs semaines et a vu l'acteur Leonardo DiCaprio témoigner.

Le représentant du ministère de la Justice, Harry Lidsk, a souligné que Pras Michel a joué un rôle clé dans ce complot visant à influencer des responsables gouvernementaux de haut rang. L'artiste américano-haïtien a été reconnu coupable de conspiration, de faux et usage de faux, et d'avoir servi comme agent dissimulé d'un gouvernement étranger. Ces délits pourraient lui valoir une peine maximale de 20 ans de prison. Pras Michel a également été reconnu coupable de lobbying illicite en faveur de la Chine auprès de l'administration de Donald Trump en 2017, demandant le rapatriement d'un dissident chinois, le milliardaire Guo Wengui.

Quant à Low Taek Jho, le cerveau de ce scandale, il a été inculpé en 2018 pour corruption et blanchiment d'argent en lien avec le détournement du fonds 1MDB. Actuellement en fuite, il se trouverait probablement en Chine. Il est accusé d'avoir utilisé les fonds pour acquérir des biens de luxe tels que des résidences, des yachts et des œuvres d'art, et pour s'entourer de célébrités du monde de la musique et du cinéma. Il a notamment financé le film "Le Loup de Wall Street", qui a valu un Oscar à Leonardo DiCaprio. Ce dernier a témoigné des extravagances financées par Low Taek Jho lors du procès