En 2023, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, se hisse en tête du classement des hommes les plus riches du monde établi par Forbes, dépassant ainsi Elon Musk et Jeff Bezos. Selon le magazine, la fortune globale des milliardaires de la planète s'élève à 12,2 billions de dollars, soit une baisse de 500 milliards de dollars par rapport à 2022. Cette diminution est notamment due à la chute de l'action Tesla, suite à l'acquisition coûteuse de Twitter par Elon Musk.

Voici le top 10 des milliardaires les plus riches du monde en 2023, ainsi que leur domaine d'activité :

Bernard Arnault - 211 milliards de dollars : PDG du groupe LVMH, qui regroupe des marques emblématiques du secteur du luxe, telles que Louis Vuitton, Moët & Chandon, et Christian Dior. Le groupe est un leader mondial dans les domaines de la mode, des vins et spiritueux, des parfums et de la joaillerie. Elon Musk - 180 milliards de dollars : Fondateur et PDG de Tesla, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques innovants. Il est également le fondateur et directeur général de SpaceX, entreprise aérospatiale qui développe des technologies de lancement et de transport spatial pour des missions habitées et non habitées. Jeff Bezos - 114 milliards de dollars : Fondateur et ancien PDG d'Amazon, géant du commerce électronique qui a révolutionné la manière dont les consommateurs achètent et vendent en ligne. Amazon est également un acteur majeur dans le domaine du cloud computing avec son service AWS (Amazon Web Services). Larry Ellison - 107 milliards de dollars : Co-fondateur et ancien PDG d'Oracle, entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et de solutions pour la gestion de bases de données et l'analyse des données pour les entreprises. Warren Buffett - 106 milliards de dollars : Président et directeur général de Berkshire Hathaway, un conglomérat qui investit dans diverses entreprises et secteurs, tels que l'assurance, les services publics, les biens de consommation et les transports. Bill Gates - 104 milliards de dollars : Co-fondateur et ancien PDG de Microsoft, entreprise qui a développé des produits et des services technologiques révolutionnaires, tels que le système d'exploitation Windows et la suite bureautique Office. Gates est également un philanthrope engagé avec sa fondation, la Bill & Melinda Gates Foundation. Michael Bloomberg - 94,5 milliards de dollars : Fondateur de Bloomberg L.P., entreprise spécialisée dans les médias et les technologies financières, offrant des services d'information, de données et d'analyse pour les professionnels du secteur financier. Bloomberg est également un ancien maire de New York et un philanthrope. Carlos Slim Helu - 93 milliards de dollars : Président d'América Móvil, une entreprise de télécommunications basée au Mexique, qui opère dans de nombreux pays d'Amérique latine et offre des services de téléphonie mobile, d'internet et de télévision payante. Mukesh Ambani - 83,4 milliards de dollars : Président et directeur général de Reliance Industries, un conglomérat indien actif dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinage, de la distribution et des télécommunications, notamment avec sa filiale Jio Platforms. Steve Ballmer - 80,7 milliards de dollars : Ancien PDG de Microsoft, il a contribué à l'essor de l'entreprise en tant que leader mondial dans le secteur des technologies de l'information. Depuis sa re

Ce classement illustre également la diversité des âges et des secteurs d'activité parmi les milliardaires. Le plus jeune des 10 premiers est Elon Musk, âgé de 51 ans, tandis que Mark Mateschitz, fondateur de Red Bull et 40ème fortune mondiale, n'a que 30 ans et possède une fortune de 34,7 milliards de dollars. À l'autre extrémité du spectre, le milliardaire le plus âgé est Kwong Siu-hing, magnat de l'immobilier âgé de 93 ans.