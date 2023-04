L'iPhone est l'un des smartphones les plus populaires au monde. Développés par la société Apple, les iPhones rencontrent un succès phénoménal partout dans le monde. Le marché des smartphones est un gigantesque marché où la demande ne cesse d'exploser. Ces appareils contribuent à connecter le monde et à rapprocher les populations. Tim Cook, le PDG d'Apple, a récemment livré une interview au magazine GQ où il met en garde sur les conséquences d'une trop longue exposition sur les écrans d'iPhone . Le businessman a indiqué que les smartphones participent à créer une forme de fracture sociale en érigeant des sortes de barrières invisibles entre les individus.

Tim Cook préconise de privilégier les discussions avec des personnes en lieu et place d'avoir le nez chaque fois plongé sur l'écran de son iPhone. "Si vous regardez le téléphone plus que vous ne regardez dans les yeux de quelqu’un, vous faites la mauvaise chose. Nous ne voulons pas que les gens utilisent trop nos téléphones" a livré celui qui a succédé à Steve Jobs à la tête de la marque à la pomme. L'entrepreneur a signifié que pour réduire le temps d'exposition sur les écrans d'iPhones et favoriser les interactions entre les personnes, des innovations ont vu le jour. Au nombre de celles-ci, il y a la fonctionnalité "Temps d’écran sur iOS" qui permet aux gens de compter et de limiter le temps passé à utiliser les produits de la gamme Apple, dont le célèbre iPhone.

Le PDG a ajouté qu'il utilise lui-même la fonctionnalité Temps d’écran sur iOS pour surveiller le temps qu’il passe devant son écran. Selon Tim Cook, il est capital de réguler son temps devant l'écran, surtout pour les enfants qui sont aujourd’hui exposés aux appareils connectés dès le très bas âge. Ainsi donc, l'un des dirigeants de la tech les plus influents au monde recommande de privilégier les interactions humaines en lieu et place du tout smartphone.