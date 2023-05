La place Nonvitcha de Grand-Popo dans le département du Mono a accueilli le dimanche 28 mai 2023, la cérémonie officielle du lancement de la 102ème édition de la fête Nonvitcha. A cette occasion, le président de l’Association Nonvitcha, Norbert Kassa a invité les membres actifs et les membres de droit à se «mobiliser davantage mieux que par le passé, pour maintenir toujours allumée, la flamme de Nonvitcha en conformité avec le thème ayant présidé la célébration du centenaire » de cette association en mai 2021.

Selon lui, les festivités de cette année se déroulent dans la même logique que celles du centenaire, il y a deux ans. Et c’est à juste titre, dit-il, que celles-ci sont placées sous le thème «Ensemble, agissons pour le resserrement des liens de fraternité, la promotion culturelle et le développement communautaire ». Norbert Kassa a laissé entendre que comme le thème du centenaire, celui de cette année exige d’eux «de continuer inlassablement l’œuvre des pères fondateurs de Nonvitcha, afin qu’elle rayonne davantage de génération en génération », ainsi qu’ils sont appelés à compter de cette commémoration, « à raviver le pacte de fraternité séculaire qui a toujours existé entre les frères Xwla , Xwéda et assimilés en recherchant l’amour, la concorde, l’assistance fraternelle en toute circonstance ».

Pour le président, M. Kassa, Nonvitcha gagnerait plus en notoriété si en dehors de l’aspect festif abondamment véhiculé, si chacun de ses filles et fils investissent « mieux que par le passé dans la réalisation des actions sociales et dans le développement communautaire en faveur de nos populations ». Il se désole que la plupart des actions de cette année sont financées hélas grâce à des ressources extérieures. Cette situation selon lui, les interpelle à divers titres car, un tel mode de financement de leurs actions tournées essentiellement vers l’extérieur ne saurait continuer. C’est pour cela qu’ il a invité « chaque frère et chaque sœur à accepter modestement et selon ses capacités et ses moyens, chaque année des dons en espèces ou en nature pour la réalisation d’ouvres sociales en faveur de nos communautés notamment dans le secteur de l’éducation, de la santé et dans le secteur des femmes et de la jeunesse ».

M. Kassa espère compter sur ses frères et sœurs réunis en groupe « pour mobiliser auprès d’eux des ressources nécessaires au financièrement de tous les projets à caractère économique », d’emploi et « de revenu susceptible de booster l’économie locale surtout dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie ». Concernant les projets en lien avec les artisans pécheurs tels que les travaux de dragage du lac Ahémé et de la lagune de Grand-Popo et le projet de protection des côtes en général et en particulier celle de la côte de Grand-Popo, il demande au ministre du cadre de vie, José Didier Tonato « d’être leur porte-parole auprès du Chef de l’Etat ». Aussi a-t-il affirmé que les artisans pécheurs de Grand-Popo et de la diaspora le chargent de demander aux ministres présents à savoir Jean-Michel Abimbola, Oswald Homéky et José Didier Tonato d’accepter ensemble avec leur collègue en charge de la pèche « d’être leur porte-parole auprès » du président Patrice Talon « pour plaider à leur projet de construction du port de pêche d’Ayiguènou à Grand – Popo ».

Le président Norbert Kassa n’a pas manqué de saluer la présence des ministres. Car, cette présence à plus d’un titre est « représentative de ce que Nonvitcha représente pour le gouvernement ». Il a rappelé que l’Association Nonvitcha créée en 1921 constitue en soi un réel creuset de resserrement des liens de fraternité épris d’amour et de solidarité entre les peuples Xwla et Xwéda. Il a donc insisté que « Nonvitcha est devenu un événement culturel dont la portée dépasse nos frontières nationales. Car, il constitue une rencontre qui révèle de plus une dimension touristique à côté de la dimension culturelle surtout pour les ressortissants de la sous région et du monde entier ». Pour lui, «lentement, progressivement et assurément, les festivités annuelles de Nonvitcha s’érigent en un patrimoine culturel national voire international dont personne ne voudrait se faire compter l’événement ».

Le maire de la commune de Grand-Popo, Jocelyn Ahy, de son côté, a déclaré que par cette initiative, sa chère commune n’a plus besoin de se créer sa marque. Car selon lui, elle en dispose une qui est déjà labélisée. C’est pour cela qu’il a exprimé toute sa gratitude à tous les bureaux fédéraux de Nonvitcha qui se sont succédés et particulièrement le bureau actuel qui continue de maintenir la flamme. « Si l’union entre le filles et fils d’un même espace géographique pose d’énormes problèmes ailleurs, elle est plus ou moins réglée dans notre espace par ses festivités annuelles qui mobilisent toutes les catégories, toutes les couches et tous les âges. Certes, de petites incompréhensions ne finiront jamais et nous devons toujours faire l’effort de vivre dans le pardon mutuel en intégrant les diversités d’appréciation comme une richesse » a-t-il lâché. Pour lui, c’est dans l’union que nous pouvons bâtir notre territoire.

Pour le représentant du préfet du département du Mono, un siècle et deux années se sont écoulés depuis l’instauration de cette fête identitaire et que l’Association Nonvitcha a traversé le temps et l’espace et s’impose aujourd’hui comme l’une des plus grandes fêtes de retrouvailles annuelles jamais célébrées chez nous. Selon lui, ces retrouvailles ne doivent pas être seulement l’occasion de festoyer mais aussi et surtout le temps d’échanger autour des questions de développement de la commune. C’est pourquoi, il a exhorté les uns et les autres « à travailler ensemble pour porter haut le flambeau de développement de nos communes, de notre cher département du Mono et de notre pays pour le plus grand bonheur de nos populations à la base ».

Le ministre des Arts, de la Culture et du tourisme, Jean-Michel Abimbola a, pour sa part, signifié que les traditions culinaires, vieilles de plus d’un siècle sont toujours à l’honneur dans toutes les maisons et dans toutes les familles où les femmes rivalisent d’ardeur et d’ingéniosité. C’est pour lui donc de rappeler aux restaurateurs et aux nutritionnistes et à toutes les spécialistes de l’art culinaire, la nécessité de travailler à la labellisation de nos spécialités culinaires. Il a par ailleurs félicité Nonvitcha où s’est inscrite la cuisine représentée depuis plus d’un siècle à savoir la Fraternité, la solidarité, l’harmonie entre les peuples Xwla et Xwéda.

Le président du comité d’organisation de la 102ème édition de la célébration de Nonvitcha et 1er Vice-président de cette association ont fait savoir que « les différents programmes ont été réalisés à 99,99% avec succès » et que « nous devons cette réussite grâce à la capacité de Norbert Kassa et sa puissance à mobiliser les ressources financières pour son effectivité ». Il faut signaler que lors de la messe de la célébration de la 102ème édition de la fête Nonvitcha à l’Eglise catholique Saint Joseph de Grand-Popo, l’Evêque de Lokossa, Coffi Roger Anoumou a invité les filles et fils Xwla, Xwéda et assimilés à la Fraternité, l’unité, l’engagement et surtout à la paix.