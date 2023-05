Une jeune Nigériane a battu un record mondial. Il s’agit d'Hilda Baci, qui a remporté le marathon de cuisine intitulé Cook-a-thon. Avec 88 heures et 45 minutes, la cheffe a battu le record du monde Guinness du temps le plus important qu’une personne peut passer à la cuisine. Hilda Baci bat ainsi le précédent record, qui était détenu par la cheffe indienne Lata Tondon. Cette dernière avait réussi à passer, en 2019, 87 heures et 45 minutes. Le concours, qui a eu lieu du jeudi 11 au 14 mai 2023 à Amore Garden situé dans la ville de Lekki dans l’État de Lagos, a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux.

« C'est un grand jour pour le Nigeria »

Notons que pour cet exploit, Hilda Baci a récolté plus de 100 000 dollars USD. Plusieurs personnalités l’ont félicité. Parmi elles, figure le président sortant du Nigéria, Muhammadu Buhari. « Je partage l'immense joie de tous les Nigérians alors que Hilda Bassey Effiong (Hilda Baci) entre dans l'histoire en battant le record du monde du plus long marathon culinaire. C'est un grand jour pour le Nigeria. Nous sommes tous très fiers de ce qu'elle a personnellement accompli et qui place le Nigeria sous les feux de la rampe mondiale » a-t-il déclaré.

Lata Tondon a également félicité Hilda Baci après sa victoire du marathon culinaire. Sur Instagram, elle a écrit, en légende d’une vidéo : « Tout le meilleur Hilda. J'espère vous voir bientôt sur le site officiel du Guinness Book Of World Record !! ». Pour rappel, selon le Indian Times, Lata Tondon avait notamment cuisiné plus de 1600 kg de céréales alimentaires, 250 sandwichs ou encore plusieurs spécialités locales sur quatre jours. Au cours de l’évènement, ses préparations avaient servi à nourrir plus de 20 000 visiteurs. Après avoir gagné, elle avait déclaré : « je suis fascinée par la cuisine depuis l’enfance et j’ai la chance d’être entourée de ma famille et d’amis qui m’ont encouragé à faire de ma passion une carrière ».