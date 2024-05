Voici les 5 villes qui comptent le plus de milliardaires

New York Photo Unsplash

Le monde n’a jamais connu autant de milliardaires. En effet, ils sont désormais 2.781 à avoir plus d’un milliard de dollars en compte en banque, répartis un peu partout à travers le monde, des plus grandes mégalopoles urbaines asiatiques et occidentales, aux îles les plus recluses du Pacifique.

Dans le détail, c’est à New York qu’on retrouve le plus de milliardaires. En effet, 110 personnes y vivent, avec une fortune combinée estimée à 694 milliards de dollars environ. Une première position que cette ville, l’une des plus grandes au monde, n’a quittée qu’une seule fois en l’espace de 10 ans. Derrière suivent deux villes, ex æquo. Il s’agit d’Hong Kong et de Moscou !

New York caracole en tête de ce classement

Sur place, vivent effectivement 74 milliardaires. En l’espace d’une seule année, ce sont 2 nouveaux milliardaires qui se sont installés sur ce territoire autonome chinois, tandis que Moscou a attiré 12 nouveaux ultra-riches. Juste derrière se trouve Mumbai. La mégalopole indienne est passée de la septième à la quatrième position de ce classement, et totalise 69 milliardaires sur son sol, avec un impressionnant +13.

En cinquième position, enfin, se trouve Pékin. En effet, la capitale chinoise n’a ni perdu ni gagné de position, avec 63 milliardaires au total, qui s’y sont installés. Deux nouvelles personnes s’y sont toutefois installées, à savoir Zheng Fan (directeur de Li Auto) et Dai Wenyuan (directeur de 4Paradigm). C’est impressionnant, mais beaucoup moins bien qu’en 2021 date à laquelle Pékin s’était positionnée en tête du classement, avec 100 milliardaires au total.

Un monde quasiment divisé en deux parties

Dans le reste de ce classement suivent respectivement Londres (62 milliardaires au total), Shanghai (54 milliardaires au total), la ville de Los Angeles (53 milliardaires) puis celle de Singapour (52 milliardaires). C’est la ville de San Francisco qui vient clôturer ce top 10 édité par le magazine Forbes, avec ses 50 milliardaires, réparti géographiquement entre “quasiment” entre le continent asiatique (Chine, Inde, Singapour) et les États-Unis.