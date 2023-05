Le retentissant succès qu’a eu le clip « Kimi » du Web-humoriste et désormais chanteur béninois, Axel Merryl fait visiblement germer d’autres idées dans la tête du pasteur ivoirien Camille Makosso. Le père de Kimberly Makosso, par le biais d’une publication sur Facebook s’est demandé si l’histoire véhiculée dans la chanson ne pouvait pas faire l’objet d’un film. « Et si on réalisait le film Axel et Kimi : L’histoire de jeunes amoureux au destin différent et à l’opposition des familles », a publié ce matin sur le réseau social, le général. La publication n’a pas manqué de susciter différentes réactions sur la toile.

Alors que certains y voient une très belle idée, d’autres en ont profité pour taquiner le célèbre pasteur ivoirien très connu sur les réseaux sociaux par sa manière assez particulière de pratiquer son ministère d’évangélisation. Rappelons qu’à ce jour, le clip « Kimi » du Web-humoriste et désormais chanteur béninois, Axel Merryl totalise près de 2,7 millions de vues sur YouTube en moins d’une semaine. La chanson met en effet en scène l’artiste béninois qui est tombé amoureux de la belle « Kimi ».

Mais le père qui a été représenté par l’acteur ivoirien Gohou Michel s’est violemment opposé à l’union pendant longtemps avant de finir par donner sa bénédiction à la fin. Rappelons qu’avant la sortie de la chanson, l’artiste béninois avait évoqué sa relation avec la fille de Camille Makosso. Par le biais des réseaux sociaux, le pasteur ivoirien avait fait son apparition dans une discussion duo qu’il y avait entre les deux jeunes amoureux. L’objectif visé par le général serait de connaître les réelles intentions du web-humoriste béninois envers sa fille.