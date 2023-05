Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, a récemment partagé ses sentiments sur ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé pendant ses huit années au pouvoir. Lors d'une conversation en direct sur LinkedIn avec Ira Glass, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série documentaire Netflix intitulée "Working: What We Do All Day", Obama s'est exprimé aux côtés de la réalisatrice Caroline Suh et de trois des personnes présentées dans la série, Randi Williams, Luke Starcher et Karthik Lakshmanan.

Lorsqu'on a abordé le sujet avec Barack Obama, celui-ci a partagé ses impressions sur les aspects qu'il a appréciés et ceux qu'il a moins aimés dans son rôle de président. Il a déclaré de manière franche : "Je dirais que 70 % du temps, être président est une expérience incroyable. J'aimais vraiment ce travail." Selon lui, l'une des meilleures parties de ce travail résidait dans le fait que chaque jour était différent et comportait des défis variés. Contrairement à d'autres emplois qu'il avait occupés, comme chez Baskin Robbins ou en tant qu'avocat, la présidence était tout sauf monotone.

Cependant, il y avait une partie des 30 % restants du travail qu'il aimait le moins. Il a expliqué que l'une de ces tâches désagréables était la collecte de fonds pour financer sa campagne électorale. "Regardez, les 30 % ? Collecter des fonds pour se faire élire. C'est un peu comme dans n'importe quelle profession où vous devez demander de l'argent aux gens pour faire avancer les choses... et parfois, je dois encore le faire pour certains projets", a déclaré Obama. Cette partie du travail était pour lui inévitable mais peu satisfaisante. Une autre facette peu agréable de son mandat présidentiel était la collaboration avec certains membres du Congrès.

Obama a mentionné qu'il y avait des membres avec lesquels il a eu de merveilleuses interactions, mais il y en avait aussi d'autres qui ne semblaient pas vouloir résoudre les problèmes. "Traiter avec des membres du Congrès, par exemple, qui n'essaient pas réellement de résoudre des problèmes", a-t-il déclaré, soulignant le défi de travailler avec des personnes qui ne partageaient pas toujours la même vision ou mission. L'un des objectifs principaux d'Obama pendant son mandat était d'unir les gens autour d'un objectif commun d'améliorer le pays. Qu'il s'agisse de l'équipe, de l'Amérique dans son ensemble, du parti démocrate ou de toute autre organisation, il considérait comme une part essentielle de son travail, et de celui de tout leader, de tenter de rassembler tout le monde autour d'une même vision.

C'est quoi la série "Working"

La série "Working" suit des travailleurs modernes issus de diverses industries et explore ce qui leur donne un sentiment de but, de joie, d'épanouissement et de connexion avec les autres dans leur travail quotidien. Ira Glass a posé la question à chacun des invités, leur demandant de réfléchir en termes de pourcentages : quel pourcentage de leur travail apprécient-ils et quel pourcentage doivent-ils simplement supporter en souriant ?