Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la Biélorussie est devenue un allié important de la Russie. En mars dernier, Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine s'étaient entendus sur le déploiement d'armes nucléaires tactiques en territoire belarus. Ce jeudi 25 mai, les choses sont désormais officielles et le Kremlin pourra déployer ses armes nucléaires de faible puissance en Biélorussie. Cette signature d'accord intervient à un moment où le monde entier scrute attentivement la période où l'Ukraine va lancer sa contre-offensive.

Pour de nombreux analystes, cette contre-offensive ukrainienne va constituer l'un des tournants du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les autorités russes et biélorusses sont sur la même longueur d'onde et ils estiment avoir coordonné leurs actions pour faire face aux velléités de l'occident. "Le déploiement d'armes nucléaires non stratégiques est une réponse efficace à la politique agressive de pays qui ne nous sont pas favorables. Dans le contexte d'une escalade extrêmement forte des menaces aux frontières occidentales de la Russie et du Belarus, il a été décidé de prendre des contre-mesures dans la sphère militaro-nucléaire" ont indiqué au cours d'une réunion les ministres de la Défense russe et biélorusse. Même si l'accord est désormais officiel, aucune information n'a filtré sur la date exacte du déploiement des armes russes en Biélorussie.

Sviatlana Tsikhanouskaya, la cheffe de l'opposition biélorusse en exil a signifié qu'il faut empêcher Vladimir Poutine de déployer des armes sensibles en Biélorussie afin de sauvegarder l'avenir du pays. Dans les semaines ou mois à venir, le conflit russo-ukrainien va entrer dans une nouvelle phase. A l’état actuel des choses, le dialogue n'est pas envisagé par les principaux belligérant.