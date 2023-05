Le bodybuilding est une passion qui anime de nombreux sportifs, désireux de développer leur force et leur physique impressionnant. Pour beaucoup, cela implique la consommation de grandes quantités de protéines animales, dans l'idée que cela leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Cependant, un bodybuilder vegan affirme qu'il est possible d'atteindre un tel niveau de performance sans avoir recours à la viande.

Paul Kerton, 49 ans, est un fervent adepte du bodybuilding et prône un régime à base de plantes pour développer sa musculature. Il y a plus de dix ans, il a décidé de devenir vegan après que sa compagne Gemma lui ait fait part des avantages du véganisme et des effets secondaires d'une consommation excessive de viande. Auparavant, Paul consommait 500g de protéines animales par jour, l'équivalent de quatre poitrines de poulet, pour soutenir sa masse musculaire.

En adoptant un régime vegan, Paul a découvert qu'il n'avait pas besoin de manger de steak ou de saumon pour être en forme et en bonne santé. Depuis, il a moins de douleurs articulaires et se trouve dans la meilleure forme de sa vie. En tant qu'entraîneur personnel et nutritionniste, Paul réfute l'idée selon laquelle manger de la viande rend plus viril et soutient que nous n'avons plus besoin de consommer des animaux pour survivre. Il est convaincu qu'il est possible d'être fort, musclé et en bonne santé en adoptant un régime à base de plantes.

La prise de conscience de Paul s'est produite lorsque Gemma a adopté un régime vegan pour l'aider à combattre sa maladie auto-immune, la thyroïdite d'Hashimoto. Les risques pour la santé liés à la consommation de viande l'ont effrayé et l'ont poussé à changer de régime alimentaire.

Depuis qu'il est devenu vegan en 2012, Paul consomme désormais 200g de protéines par jour provenant de légumineuses, de céréales complètes, de légumes, de noix et de graines. Il pratique la musculation une heure par jour et se sent mieux qu'à l'époque où il avait trente ans. Paul souhaite montrer l'exemple aux autres hommes en démontrant que perdre de la graisse corporelle en étant vegan est facile et qu'il est possible d'être en bonne santé et en forme sans consommer de produits d'origine animale.