La professeur Rosaline Dado Worou a été installée en début du mois de mai, en tant que nouvelle directrice générale du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion. La cérémonie de passation de service a eu lieu à Dakar au Sénégal où est basé ce centre. Lors de la septième session extraordinaire du conseil d'administration du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), la professeure Rosaline Dado Worou épouse Houdékon de nationalité Béninoise a été nommée Directrice Générale dudit Centre lundi 27 mars dernier.

La passation de service entre le désormais ancien directeur général du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) et la professeur titulaire des universités Rosaline Dado Worou Houndékon s'est déroulée en présence du gouverneur de la BCEAO Coulibaly Horo. Le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion est un établissement public international spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion. Basé à Dakar au Sénégal, il a été crée en 1985. Au fil de quelques années, il s’est hissé au rang des meilleures écoles de management en Afrique. Le CESAG est placé sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le compte des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) depuis 1996. La nouvelle directrice générale du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion a été la directrice de l'Ecole Nationale d'Economie Appliqué et de management (ENEAM) de l'Université d'Abomey-Calavi.