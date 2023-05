Le jeune Elijah Muhammad est entré dans l’histoire de la communauté afro-américaine grâce à ses performances universitaires. Selon les médias locaux, le jeune garçon de 13 ans a obtenu un diplôme en informatique et cybersécurité à l’Oklahoma City Community College. Il entre ainsi dans l’histoire en devenant le plus jeune étudiant noir à obtenir un diplôme universitaire dans l’État de l’Oklahoma. L’adolescent a bluffé tout son monde, les membres de sa famille et les représentants de la communauté universitaire.

C’est en 2020 qu’Elijah Muhammad a intégré l’Oklahoma City Community College. Le parcours de l’adolescent est impressionnant et les résultats qu’il a engrangés le sont autant plus surtout dans des domaines de pointe tels que l’informatique et la cybersécurité. Vincent Bridges, le vice-président des affaires académiques de l’Oklahoma City Community College a déclaré que son jeune pensionnaire était le premier d’une longue série d’étudiants comme lui. Ainsi donc Elijah Muhammad a ouvert la voie pour une série de jeunes cracks.

D’autres sources ont révélé qu’il s’est aussi inscrit au niveau de l’université d’État de l’Ohio où il prépare activement une licence en cybersécurité et criminalistique. "C’est la personne la plus intelligente que je connaisse. Peu importe que vous soyez plus âgé ou non, c’est comme si je n’avais jamais rien vu de tel." a notifié Shania Muhammad, la sœur d’Elijah, âgée de 15 ans et également diplômée de l’Oklahoma City Community College.