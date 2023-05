Une Bible hébraïque millénaire a récemment été vendue aux enchères à New York pour la somme impressionnante de 38,1 millions de dollars. L'acheteur de ce précieux ouvrage considéré comme le plus ancien quasi complet connu est un philanthrope américain qui a décidé de l'offrir au Musée du peuple juif de Tel-Aviv. La vente aux enchères s'est déroulée au siège de Sotheby's à Manhattan et a duré seulement quatre minutes. Deux enchérisseurs déterminés se sont disputés le Codex Sassoon, nom donné à cette ancienne Bible hébraïque. Le prix atteint constitue un record pour un livre manuscrit, témoignant de la valeur et de l'importance historique de cet exemplaire.

L'ancien ambassadeur américain et philanthrope Alfred Moses et sa famille ont remporté la vente, achetant le Codex Sassoon au profit des Amis américains de l'ANU-Musée du peuple juif. Ils ont choisi de le donner à cette institution afin qu'il puisse intégrer leur collection de renommée mondiale, comme l'a annoncé Sotheby's dans un communiqué. Le Codex Sassoon tire son nom de son propriétaire le plus célèbre, David Solomon Sassoon, décédé en 1942.

Cet ouvrage rare relie 24 livres de la Bible hébraïque et est basé sur les fameux rouleaux des manuscrits de la mer Morte datant du 3e siècle avant notre ère. On estime que cette Bible remonte au Xe siècle, voire à la fin du IXe siècle. Avant la vente, ce livre religieux d'une importance historique considérable a été exposé au Musée du peuple juif, situé sur le campus de l'université de Tel-Aviv. Outre les passages en hébreu, le Codex Sassoon contient également des textes en grec et en araméen. Son état de conservation est exceptionnel, à l'exception de 12 feuilles manquantes.