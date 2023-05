Le rapport annuel du Centre d'études stratégiques et internationales a récemment identifié la Chine comme le principal concurrent des États-Unis en matière de développement des capacités spatiales. La Chine a été en tête en termes d'opérations coordonnées de satellites et d'armes de précision. Ce rapport intervient alors que la Chine a dépassé son record de lancements spatiaux en 2022, avec 64 lancements, par rapport à 55 en 2021. En outre, la Chine développe ses secteurs spatial civil et national et prévoit de créer une constellation de 13 000 satellites en orbite terrestre basse pour la communication à large bande.

Le rapport met également en lumière la nécessité pour les États-Unis de développer une stratégie spatiale unifiée pour maintenir leur avantage technologique sur la Chine. En 2022, la Defense Innovation Unit, l'Air Force Research Laboratory et l'US Space Force ont souligné l'importance d'une "étoile polaire" pour guider la stratégie spatiale des États-Unis dans les domaines civil, militaire et commercial. Le rapport avertit que sans une direction unifiée, les États-Unis pourraient perdre leur avantage technologique stratégique sur la Chine d'ici 2032.

En matière de contre-espace, le rapport souligne que bien que la Chine développe des lasers pouvant être montés sur des satellites, cette technologie ne fait pas encore partie de son arsenal. Aucun pays n'a mené d'attaque physique cinétique contre les satellites d'un autre pays. Cependant, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde ont tous testé avec succès des armes anti-satellites (ASAT) sur leurs propres faux satellites.

Emily Harding, directrice adjointe du programme de sécurité internationale du SCRS, a souligné que la Chine est "très talentueuse et très agressive" dans le domaine spatial. Elle a exprimé sa préoccupation quant à la capacité de la Chine à manœuvrer ses satellites pour observer de près et potentiellement endommager les satellites américains. Le rapport a également évalué les activités spatiales d'alliés tels que l'Australie, Israël, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, soulignant l'importance croissante de la coopération internationale dans l'exploration et la sécurisation de l'espace.