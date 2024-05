Paix en Ukraine: Poutine s’aligne sur les propositions de Xi Jinping 

Photo DR

La Chine et la Russie continuent leur rapprochement. Alors qu’il est attendu, jeudi et vendredi prochain, en Chine, le président Vladimir Poutine a récemment confié qu’il estimait que l’accord de paix proposé par Xi Jinping et ses équipes était parfaitement viable. De là à espérer une rapide sortie de crise ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie s’est considérablement rapprochée de la Chine. En effet, Moscou et Pékin entretiennent désormais d’importants liens politiques et économiques. Récemment, une nouvelle démonstration de ce rapprochement stratégique a eu lieu, avec l’approbation par Vladimir Poutine, du plan de paix proposé par les dirigeants chinois, soucieux de voir ce conflit se régler de manière diplomatique.

Vladimir Poutine soutient le plan de paix chinois

Selon le président russe, Pékin a parfaitement cerné les raisons associées à ce conflit, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer une porte de sortie qui conviendrait parfaitement aux intérêts russes, ce qui serait susceptible de mettre, donc, un terme au conflit. Qualifiant les mesures proposées par les équipes chinoises de “réalistes” et de “constructives”, Vladimir Poutine semble espérer que celui-ci soit accepté dans les délais les plus brefs.

Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt l’inverse qui risque de se produire. En effet, il y a quasiment un an, un premier plan de paix en 12 points a été proposé par la Chine. Un plan de paix salué par Moscou, mais accueilli avec scepticisme et prudence par l’Ukraine et ses alliés occidentaux. Ce plan de paix initial a été agrémenté de principes et de mesures qui visent à appeler à un retour rapide au calme.

Xi Jinping prône « le retour au calme »

L’idée à travers cette proposition de plan de paix, signé Xi Jinping, est qu’une fois les esprits apaisés, l’ensemble des partis concerné puisse profiter des conditions nécessaires pour restaurer la paix dans cette région sous vives tensions, pour assurer un climat stable et pérenne, tout en limitant l’impact des décisions prises, d’un côté comme de l’autre, sur l’économie mondiale.