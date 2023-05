Selon des chiffres qui ont été compilés par Statista, les États-Unis ont envoyé au cours de ces dernières décennies plus d’objets dans l’espace que les autres pays. Il a pris la tête de ce classement depuis plusieurs années et a ainsi détrôné la Russie qui, jadis, était leader dans le domaine. On retient qu’à partir de 1996 à nos jours, les États-Unis ont maintenu leur suprématie dans ce secteur.

Toujours selon les chiffres communiqués par Statista, 287 objets ont été envoyés dans l’espace en 2017. La Chine qui a suivi les États-Unis, en a envoyé juste 38 en cette année-là. Mais c’est en 2022 que les États-Unis ont battu le record en envoyant 1.796 objets dans l'espace. Selon les prévisions de l’agence spatiale américaine, de nouveaux investissements seront faits pour prouver l’intérêt du pays à l’Espace.

Il s’agira d’un budget de 27 milliards de dollars pour 2024 pour l’exploration de l’Espace. On retiendra ainsi que le pays du richissime homme d’affaires américain Elon Musk garde la tête de ce classement avec 1.796 objets lancés dans l’espace contre 131 envoyés par la Chine. Ils sont suivis respectivement par la Grande-Bretagne et la Russie avec 47 objets envoyés dans l’Espace. La France, quant à elle, n’a envoyé que 8 objets. L’Inde vient avec 6 objets et le Japon avec 5. L’Allemagne est le dernier de ce classement avec 2 objets lancés.