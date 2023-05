Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a marqué une avancée significative pour le secteur pétrolier nigérian avec l'inauguration de la plus grande raffinerie de pétrole du continent. La cérémonie de mise en service a eu lieu en présence du président nigérian, Muhammadu Buhari, marquant un tournant décisif pour l'économie du pays. Jusqu'à présent, le Nigeria, malgré sa position de grand producteur de pétrole, importe la majorité de son carburant, un paradoxe attribuable à un manque d'infrastructure de raffinerie. Cette réalité pourrait maintenant être révolue grâce à la nouvelle raffinerie de Dangote.

La raffinerie, d'une valeur de 20,5 milliards de dollars, a une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. Elle s'inscrit dans la vision du pays qui vise à produire 250 000 barils par jour d'essence et 100 000 barils par jour de gasoil et de diesel, permettant ainsi de réduire drastiquement les importations de carburant. La Nigeria National Petroleum Co, la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, détient 20% de l'usine. L'ouverture de la raffinerie Dangote marque donc une alliance significative entre le secteur privé et public, reflétant l'engagement du pays à améliorer sa sécurité énergétique et à renforcer son économie.

"Au-delà de la cérémonie d'aujourd'hui, notre premier objectif est d'accélérer la production des différents produits pour nous assurer que, cette année, nous serons en mesure de satisfaire pleinement les demandes de notre pays", a déclaré Aliko Dangote lors de la cérémonie d'inauguration. Dangote a également évoqué l'avenir prometteur de la raffinerie pour l'économie nigériane, avec une disponibilité d'au moins 40% de la capacité de la raffinerie pour l'exportation. Ceci devrait entraîner pour le pays d'importantes entrées de devises, contribuant ainsi à la balance commerciale du Nigeria et renforçant sa position sur la scène économique mondiale.

L'inauguration de la méga-raffinerie de pétrole Dangote marque une nouvelle ère pour le Nigeria. En assurant une plus grande autosuffisance en matière de carburant et en augmentant les possibilités d'exportation, la raffinerie se présente comme un outil puissant pour stimuler l'économie du pays et renforcer son autonomie énergétique.