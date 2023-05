Chas Newby, un bassiste qui avait déjà joué avec le groupe pop britannique pionnier, les Beatles, est décédé à l'âge de 81 ans. Le musicien était membre du premier groupe de John Lennon, The Quarrymen, et la nouvelle de son décès a été annoncée par le Cavern Club de Liverpool, là où les Beatles ont acquis de l'importance au début des années 60. Un porte-parole a écrit dans un message sur Facebook : "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Chas Newby. Chas a remplacé les Beatles lors de quelques dates lorsque Stuart Sutcliffe est resté à Hambourg, et récemment, il a joué pour The Quarrymen.

Il est important de noter qu'il a également été le premier bassiste gaucher des Beatles. "Que Chas Newby repose en paix, nos pensées et nos meilleurs vœux vont à tous ceux du Cavern Club", conclut la source. L'historien des Beatles, Mark Lewishon, s'est également rendu sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au musicien. Mark a expliqué qu'il avait remplacé Stuart "lors de quelques dates" et il a décrit Chas comme un "homme charmant". Il a écrit sur Twitter : "RIP Chas Newby, remplaçant des Beatles et bon camarade. Il a remplacé Stuart lors de quelques dates lorsque les Beatles sont revenus de Hambourg pour la première fois, fin 1960, y compris la date capitale de Litherland".

Chas Newby a joué un rôle important dans l'histoire des Beatles, en remplaçant Stuart Sutcliffe à la basse lors de certaines occasions. Stuart Sutcliffe, membre original du groupe, a choisi de rester à Hambourg et Chas Newby a été recruté pour combler le vide. Cependant, sa période avec les Beatles a été relativement courte. Les Beatles, groupe emblématique des années 60, ont révolutionné la musique populaire. Composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, leur talent et leur créativité ont marqué l'histoire. Leurs mélodies intemporelles et leurs paroles profondes continuent d'inspirer et de toucher les cœurs du monde entier.