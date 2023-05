Voilà plus de 8 ans maintenant que le Burkina Faso est confronté au phénomène du terrorisme. Le pays des Hommes intègres a connu de nombreuses incursions armées sanglantes avec son corollaire de morts et de personnes déplacées internes. La zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger) fait office de sanctuaire pour les organisations terroristes et les armées nationales du Burkina, du Mali et du Niger mènent un combat de tous les instants pour y déloger les combattants terroristes. Des enlèvements de personnes sont fréquemment enregistrés dans cette zone dite des trois frontières.

Le 1er avril 2023, deux ressortissants marocains avaient été kidnappés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Grâce aux actions combinées des services de sécurité nigérienne et burkinabè, les marocains, tous deux passionnés de vélo on retrouvé la liberté ce samedi 13 mai. L’annonce de la libération des deux ressortissants marocains et intervenus ce lundi 15 mai. Selon des sources concordantes, les deux anciens otages subissent actuellement des examens médicaux pour s’assurer de leur bon état de santé. Ils seront rapatriés vers le Maroc dans les plus brefs délais. Avant l’avènement du terrorisme au Sahel, le Burkina Faso était une destination privilégiée pour les touristes du monde entier.

Il faut dire que le pays regorge d’un immense potentiel touristique. La faune et la flore burkinabè sont uniques en leur genre et le territoire est parcouru de nombreux sites millénaires. Malheureusement, la présence en grand nombre des groupes armés terroristes a porté un coup fatal au tourisme burkinabè, un secteur qui participe fortement à la dynamisation de l’économie nationale.