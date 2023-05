Les terminaux de paiement ont révolutionné la façon dont nous effectuons nos transactions quotidiennes. Ils offrent une commodité inégalée, permettant aux commerçants d'accepter les paiements par carte bancaire rapidement et facilement. Cependant, il existe un problème persistant qui frustre à la fois les commerçants et les consommateurs : les frais de transaction souvent abusifs imposés par les fournisseurs de services de paiement.

L'un des aspects les plus irritants de ces frais est le minimum de paiement imposé par de nombreux commerçants. Vous avez probablement déjà rencontré cette situation où vous souhaitez acheter un article de faible valeur et devez payer en espèces parce que le commerçant refuse d'accepter votre carte pour un montant inférieur à un certain seuil. Cela peut être extrêmement frustrant, surtout à l'ère où les paiements électroniques sont censés faciliter la vie.

Article similaire SIPI-Bénin : Les détenteurs d'une quantité minimum de 1000 tonnes de soja invités à se faire… Dans un communiqué rendu public ce 09 mai 2023, la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI- Bénin) a fait savoir que dans le…

(La Nouvelle Tribune) (La Nouvelle Tribune)

Heureusement, il existe une solution innovante qui élimine ce problème et offre une expérience de paiement sans tracas, quel que soit le montant de votre achat. Le terminal de paiement Stancer propose une alternative révolutionnaire en offrant des frais de transaction réduits, le rendant accessible même pour les petits montants. Fini les tracas de devoir chercher des espèces pour un simple achat ou devoir acheter quelque chose que vous ne voulez pas simplement pour atteindre un montant minimum de paiement.

Les frais de transaction abordables de Stancer sont particulièrement bénéfiques pour les petites entreprises et les commerçants indépendants. Ces derniers sont souvent désavantagés par les fournisseurs de services de paiement traditionnels, qui appliquent des frais élevés et des conditions strictes. Avec ce terminal, ces commerçants peuvent enfin offrir à leurs clients la possibilité de payer par carte bancaire, quel que soit le montant de leur achat, sans avoir à craindre des frais excessifs.

Des transactions sans contact rapides aux options de paiement mobile, les entreprises veulent s'adapter aux besoins changeants du commerce moderne. Les terminaux de paiement compacts et faciles à utiliser sont compatibles avec les principales cartes de crédit et de débit, offrant une polyvalence maximale pour les commerçants et une expérience de paiement fluide pour les clients.