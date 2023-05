Floyd Mayweather est un nom qui résonne dans le monde de la boxe et au-delà. Non seulement il est connu pour ses compétences inégalées sur le ring, mais il est également célèbre pour ses dépenses extravagantes et ses choix de vie hors du commun. Avec une fortune estimée à plus d'un milliard de dollars, Mayweather ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de s'offrir les choses les plus extravagantes et luxueuses que l'argent peut acheter. Récemment, Mayweather a fait les gros titres en dépensant pas moins d'un million de dollars pour un collier en or blanc incrusté de diamants. Ce collier massif pèse près de 6 livres et est orné de 8 500 diamants, totalisant un incroyable 300 carats. Avec les lettres "TMT" en diamants, qui représentent "The Money Team", le collier est une déclaration de son statut de champion et de sa passion pour l'opulence.

Cependant, ce n'est qu'une des nombreuses folies que Mayweather s'est offertes au fil des ans. Sa liste d'achats extravagants comprend une maison de 25 millions de dollars à Los Angeles, plusieurs jets privés, et même son propre club de strip-tease. Il a dépensé 50 000 dollars pour un étui en diamant pour son iPod, et 18 millions de dollars pour une montre appelée "The Billionaire" composée de 280 carats de diamants.

Mais ce n'est pas tout. Mayweather a également dépensé 605 000 dollars pour offrir des billets à ses amis afin qu'ils assistent à l'un de ses combats, alors que sa bourse pour ce même combat s'élevait à 41,5 millions de dollars. Il a misé 220 000 dollars sur un match de football universitaire et a doublé son argent. Il achète également des sous-vêtements et des baskets neufs chaque jour, dépensant environ 6 500 dollars par an, et il paie 1 000 dollars pour chaque repas préparé par son chef personnel.

Ce ne sont là que quelques exemples des extravagances de Mayweather. Sa réputation d'homme qui dépense sans compter est bien établie, et il semble que rien ne puisse l'arrêter lorsqu'il s'agit de satisfaire ses désirs les plus fous.

Bien qu'il soit à la retraite de la boxe professionnelle, Mayweather continue de faire des combats d'exhibition à travers le monde, ce qui lui permet de continuer à engranger des revenus importants. Sa carrière sportive et ses investissements lucratifs lui ont permis d'accumuler une richesse immense, lui offrant ainsi la liberté de vivre selon ses propres règles et de s'offrir tout ce qu'il désire.

Que l'on admire ou non son style de vie extravagant, il est indéniable que Floyd Mayweather est une figure unique dans le monde du sport. Son extravagance et son penchant pour le luxe en font un personnage fascinant et controversé. Il ne fait aucun doute que son nom restera à jamais associé aux excès et aux dépenses somptueuses qui ont marqué son parcours de boxeur légendaire.