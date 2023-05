Moussa Diomandé, jeune Ivoirien de 21 ans, est actuellement dans une situation précaire en France. Malgré un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et un appartement à Amiens, Diomandé fait face à une obligation de quitter le territoire français, suite à un refus de titre de séjour. La préfecture justifie cette décision en qualifiant l'emploi de Moussa de "précaire", n'offrant pas de garantie suffisante d'emploi stable dans le temps selon une information révélée par la chaîne Francetv Info. Ce refus a suscité l'indignation parmi la famille d'accueil de Moussa et ses amis.

Depuis son arrivée en France il y a six ans, Moussa a été soutenu par Laure Bruas et Véronique Quaglino, qui le considèrent comme leur propre fils. Véronique Quaglino s'est exprimée avec véhémence contre la décision d'expulsion : "Je ne laisserai pas partir Moussa… s’il part, moi je pars avec lui". Moussa a quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 14 ans, face à une situation familiale difficile. Après un périple à travers l'Afrique et la Méditerranée, il est arrivé en France, où il s'est intégré à la société.

Aujourd'hui, il considère un retour en Côte d'Ivoire comme "impensable", n'ayant plus aucun contact avec sa famille là-bas. Face à la menace d'expulsion, un avocat a été saisi pour contester la décision de la préfecture et demander un recours auprès du tribunal administratif​